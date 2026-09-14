شاومي تبدأ طرح HyperOS 4 التجريبي عالميا.. وهذه الهواتف المؤهلة

بعد نحو شهر من الكشف عن برنامج HyperOS 4 التجريبي في الصين، بدأت شركة شاومي أخيرا توسيعه إلى الأسواق العالمية، حيث أطلقت الشركة البرنامج التجريبي لثلاثة هواتف، على أن تنضم أجهزة أخرى خلال سبتمبر.

وتعتزم شاومي إتاحة النسخة التجريبية من HyperOS 4 لسبعة هواتف ذكية، مع فتح باب التسجيل للدفعة الأولى التي تشمل Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra وLeica Leitzphone المدعوم من شاومي.

الدفعة الأولى.. التسجيل متاح حاليا



Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Leica Leitzphone المدعوم من شاومي



الدفعة الثانية.. بدءا من 17 سبتمبر



Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

هواتف شاومي المؤهلى لتحديث HyperOS 4 التجريبي



ولا يتوفر البرنامج التجريبي في جميع الأسواق العالمية بالتزامن، إذ يقتصر حاليا على النسخ المخصصة للأسواق العالمية وEEA، مع توقعات بانضمام مناطق أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ونظرا إلى احتمال محدودية عدد الإصدارات المتاحة، تنصح شاومي الراغبين في تجربة النظام بالتسجيل في أقرب وقت، ويمكن التقديم من خلال Xiaomi Community > ME > Beta testing > Recruiting test، ثم إدخال البيانات المطلوبة. وفي حال قبول الطلب، سيصل تحديث تجريبي عبر الهوائي OTA.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارات التجريبية قد تتضمن أخطاء ومشكلات تؤثر في تجربة الاستخدام، لذلك ينصح بإجراء نسخة احتياطية من البيانات المهمة قبل تثبيت HyperOS 4 Beta.

كما أن العودة إلى HyperOS 3 ليست عملية مباشرة، إذ سيحتاج المستخدم إلى إجراء عملية تفليش للهاتف للرجوع إلى الإصدار السابق.

جدير بالذكر أن شركة شاومي كشفت مؤخرا عن هاتف Xiaomi 18 Fold خلال فعاليات معرض IFA المقام حاليا، حيث يأتي الهاتف بتصميم أقرب إلى الشكل المتوقع لهاتف آيفون ديو مقارنة بهواتف سلسلة Galaxy Z Fold.