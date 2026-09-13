سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع جديد في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، حيث ارتفع في 8 بنوك بقيم تراوحت بين 3 و7 قروش.

وجاءت هذه التحركات وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، في ظل استمرار متابعة سوق الصرف لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه، بالتزامن مع الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية لعدد من الاحتياجات الاقتصادية.



لماذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه؟

وتؤثر حركة الطلب على العملة الأجنبية في مستويات سعر الصرف، خاصة مع تحرك البنوك لتوفير احتياجات العملاء والمستوردين، وهو ما ينعكس على أسعار الدولار المعلنة في نهاية التعاملات.



أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مستويات مختلفة بين البنوك، وجاءت الأسعار المعلنة بنهاية التعاملات كالتالي:

البنك الأهلي المصري

الشراء: 51.32 جنيه.

البيع: 51.42 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

الشراء: 51.32 جنيه.

البيع: 51.42 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

الشراء: 51.32 جنيه.

البيع: 51.42 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

الشراء: 51.32 جنيه.

البيع: 51.42 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية

سجل أعلى سعر بين البنوك العشرة في نهاية التعاملات، وجاءت أسعاره كالتالي:

الشراء: 51.34 جنيه.

البيع: 51.44 جنيه.

التغير: ارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس

الشراء: 51.33 جنيه.

البيع: 51.43 جنيه.

التغير: ارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة

الشراء: 51.30 جنيه.

البيع: 51.40 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني QNB

الشراء: 51.32 جنيه.

البيع: 51.42 جنيه.

التغير: ارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

الشراء: 51.31 جنيه.

البيع: 51.41 جنيه.

التغير: لم يرد في البيانات المقدمة مقدار التغير مقارنة بالخميس الماضي.

أعلى سعر للدولار في البنوك

تكشف حركة سعر الدولار اليوم في البنوك العشرة عن تسجيل بنك الإسكندرية أعلى سعر للدولار عند البيع، بقيمة بلغت 51.44 جنيه، بينما سجل سعر الشراء لديه 51.34 جنيه.

في المقابل، سجل كريدي أجريكول سعر شراء بلغ 51.28 جنيه وسعر بيع عند 51.38 جنيه.

أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني، فسجلت جميعها سعر شراء عند 51.32 جنيه وسعر بيع عند 51.42 جنيه، مع ارتفاع قدره 5 قروش للشراء والبيع.

تحركات متفاوتة في سوق الصرف

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم تفاوتًا محدودًا بين البنوك، رغم أن الاتجاه العام للقائمة يميل إلى الارتفاع، إذ تراوحت الزيادات بين 3 و7 قروش في البنوك التي سجلت صعودًا.

وجاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك من حيث قيمة الزيادة، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع، بينما سجل بنك قناة السويس أقل زيادة ضمن البنوك المرتفعة، بواقع 3 قروش.



أسعار الدولار اليوم بين البنوك

وبمقارنة الأسعار العشرة، يمكن تلخيص أبرز المستويات في نهاية التعاملات:

أعلى سعر شراء: 51.34 جنيه في بنك الإسكندرية.

أعلى سعر بيع: 51.44 جنيه في بنك الإسكندرية.

أقل سعر شراء: 51.28 جنيه في كريدي أجريكول.

أقل سعر بيع: 51.38 جنيه في كريدي أجريكول.

أكبر ارتفاع: 7 قروش في بنك الإسكندرية.

أقل ارتفاع: 3 قروش في بنك قناة السويس.

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم ضرورية لرصد أحدث الأسعار المعلنة من البنوك، خاصة أن أسعار الشراء والبيع قد تتغير خلال التعاملات وفقًا لمستجدات سوق الصرف وحركة الطلب على العملة الأجنبية.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم الجنيه

ويرتبط استقرار مؤشرات سوق الصرف بعدد من العوامل، من بينها تطورات صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، التي تمثل أحد أهم مصادر دعم السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة تقدر بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.

ويمثل ارتفاع الاحتياطيات الدولية مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

كما تتابع الأسواق مستويات الاحتياطي باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على قوة السيولة بالنقد الأجنبي، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع مستويات الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية كبيرة بالنسبة إلى سوق الصرف، خاصة مع دخولها عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي.