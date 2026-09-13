عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند، شارك فيها سيادته في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسئولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة "بريكس" الثامنة عشرة بنيودلهي
عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند، شارك فيها سيادته في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسئولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.