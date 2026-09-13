قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدّد تحالف الجماعات المسلحة: ماذا تعني الهجمات العدوانية ضد السعودية؟
صهر الرئيس ترامب: زيارتا موسكو وكييف كانتا ناجحتين جدًا
صدق أو لا تصدق.. ناقد رياضي يكشف مفارقة صادمة بين زيزو وعبدالله السعيد
«الغندور» يُثير الجدل بشأن أنباء رحيل «عموتة» عن الأهلي: عنده شروط جزائية كبيرة
بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون
تشكيل برشلونة المتوقع أمام «ليفانتي» اليوم في الدوري الإسباني
انتظام الدراسة في المدارس بجميع محافظات مصر.. اليوم
40 مليون دولار .. مسئول سابق في المخابرات الأمريكية يعُثر بحوزته على سبائك ذهبية
بعمر 41 عامًا .. عبد الله السعيد يُحطّم رقمًا قياسيًا عالميًا تاريخيًا بعد هاتريك الزمالك
اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك
خلينا مُساندين .. شوبير يكشف كواليس موقف الأهلي من «عموتة»: مش هنغيّر مدرب
نظر مُحاكمة 214 متهمًا بخلية تنظيم داعش التجمع .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
علا محمد

تحدّث الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن وضع النجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور التركي، بعد الخسارة أمام كونيا سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري التركي.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كونيا سبور كان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري قبل المباراة، بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى، مشيرًا إلى أن فوزه على طرابزون سبور جاء ليكون الانتصار الأول له في المسابقة، وكذلك أول نقاط يحصدها هذا الموسم.

وأوضح فارس أن وضع محمد صلاح مع طرابزون سبور أصبح صعبًا للغاية، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق وعدم ظهوره بالشكل المتوقع منذ بداية الموسم.

وأضاف الإعلامي: «صلاح خسر مع طرابزون 1/0 من كونيا سبور التركي، واللي كان في المركز الأخير واللي كان لعب 4 ماتشات خسرهم كلهم، وانهاردة مش بس أول فوز له في الدوري، لا ده أول نقاط ياخدها أساسًا».

وتابع: «وضع صعب جدًا جدًا لصلاح مع فريق واضح إن كل اللي كان مخطط له الموسم ده إنه يجيب صلاح بس، بعد كده مكنش مخطط لأي حاجة تانية».

وتأتي تصريحات محمد فارس في ظل حالة من الجدل حول قدرة طرابزون سبور على المنافسة هذا الموسم، ومدى استفادة الفريق من وجود محمد صلاح، الذي انتقل إلى صفوف النادي التركي وسط توقعات كبيرة بقدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج قوية والمنافسة على البطولات.

الإعلامي محمد فارس مقدم برنامج «في ضهر الأهلي المصري محمد صلاح محمد صلاح صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

صورة أرشيفية

انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

الحملة

حملات العلاج الحر بالإسماعيلية تفتّش 50 منشأة طبية خاصة وتُصدر قرارات غلق لـ5 منشآت وإنذار 13 مخالفة

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: مدير التعليم يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدراسة.. ووكيل الصحة يتفقد اللمسات النهائية بوحدة طب الأسرة الجديدة بـ«القصر»

مياه بني سويف

لأعمال صيانة .. انقطاع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدًا

بالصور

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

سولبرغ يخطف صدارة رالي تشيلي .. وإيفانز وباياري يُطاردان حلم اللقب

أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد