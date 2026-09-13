بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

تحدّث الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن وضع النجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور التركي، بعد الخسارة أمام كونيا سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري التركي.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كونيا سبور كان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري قبل المباراة، بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى، مشيرًا إلى أن فوزه على طرابزون سبور جاء ليكون الانتصار الأول له في المسابقة، وكذلك أول نقاط يحصدها هذا الموسم.

وأوضح فارس أن وضع محمد صلاح مع طرابزون سبور أصبح صعبًا للغاية، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق وعدم ظهوره بالشكل المتوقع منذ بداية الموسم.

وأضاف الإعلامي: «صلاح خسر مع طرابزون 1/0 من كونيا سبور التركي، واللي كان في المركز الأخير واللي كان لعب 4 ماتشات خسرهم كلهم، وانهاردة مش بس أول فوز له في الدوري، لا ده أول نقاط ياخدها أساسًا».

وتابع: «وضع صعب جدًا جدًا لصلاح مع فريق واضح إن كل اللي كان مخطط له الموسم ده إنه يجيب صلاح بس، بعد كده مكنش مخطط لأي حاجة تانية».

وتأتي تصريحات محمد فارس في ظل حالة من الجدل حول قدرة طرابزون سبور على المنافسة هذا الموسم، ومدى استفادة الفريق من وجود محمد صلاح، الذي انتقل إلى صفوف النادي التركي وسط توقعات كبيرة بقدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج قوية والمنافسة على البطولات.