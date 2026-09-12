بمشاركة صلاح.. طرابزون يخسر أمام كونيا سبور بهدف في الدوري التركي

خسر فريق طرابزون سبور بهدف نظيف أمام قونيا سبور، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة بالدوري التركي.

جاء هدف قونيا سبور عن طريق رايموند توث في الدقيقة 2.

ويُعد هذا هو الفوز الأول لفريق قونيا سبور في الدوري التركي هذا الموسم.

وشهد التشكيل الرسمي لطرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح.

تشكيل طرابزون سبور خلال المباراة

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، تشيبوكي نوايوو، مصطفى إسكيهلاش، فاجنر بينا.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، بول أونواتشو

فيما شهد التشكيل الرسمي لفريق قونيا سبور غياب مصطفى محمد، وتواجده على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الدقيقة 83.

تشكيل قونيا سبور خلال المباراة

حراسة المرمى: بهادير جونجوردو.

خط الدفاع: أوجوركان يازجيلي، ريان بانيا، عادل دميرباغ، أرتور ماسواكو.

خط الوسط: يوهان أندزوانا، ماركو يفتوفيتش، مليح إبراهيموغلو.

خط الهجوم: دييغو جونسالفيس، إيبريما كولي، جاكسون موليكا.