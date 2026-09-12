4 تغييرات يومية تحميك من الزهايمر.. اكتشفها

يعد مرض الزهايمر من اخطر أمراض العصر الحديث ويحدث نتيجة عوامل عديدة بعضها يمكن التحكم فيه وتقليل احتمالات الاصابة بالمرض.



ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق الوقاية من مرض الزهايمر.



اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية يُساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والصحة العامة وقد يُوصي طبيبك باتباع نظام غذائي مُحدد مثل ريجيم البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية داش .

مارس النشاط البدني بانتظام

فالرياضة والأنشطة البدنية تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما قد يُحسّن صحة خلايا الدماغ لا يشترط أن تكون رياضيًا محترفًا لتكون نشيطًا فالمشي، والبستنة، وركوب الدراجة، أو أي هواية تُحرك جسمك، كلها طرق رائعة للحفاظ على نشاطك.

حافظ على نشاطك الذهني

العب ألعاب الطاولة، اقرأ، حل الكلمات المتقاطعة، اعزف على آلة موسيقية أو مارس هوايات أخرى تحفز عقلك على استخدام مهارات جديدة وتعلمها.

حافظ على تواصلك الاجتماعي

تحدث بانتظام مع أحبائك أو أفراد مجتمعك. يمكن أن يساعدك الانضمام إلى الأنشطة الجماعية، مثل الشعائر الدينية، أو دروس الرياضة، أو نوادي القراءة، أو العمل التطوعي في المجتمع، على إبقاء عقلك نشطً