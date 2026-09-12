كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من تجمع عدد من قائدي الدراجات النارية، وإحداث ضوضاء في منطقة الأسمرات بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "3 منها دون لوحات معدنية"، وقائديها (5 أشخاص – مقيمون بنطاق محافظة القاهرة).

وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكابهم الواقعة بتاريخ 6 سبتمبر الجاري في أثناء مشاركتهم في حفل زفاف شقيق أحدهم في حي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وجرى التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.