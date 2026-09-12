ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة الأبيض بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بإقتحام الكافتيريا محل عمله وتحطيم محتوياتها والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية من (القائم على النشر) بتضرره من (عاملين" مستأجرين سابقين للكافتيريا") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهما بالدلوف للكافتيريا محل عمله "مستأجرة له" وتحطيم بعض محتوياتها والتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته "بجرح بالرأس" ، لخلافات بينهم حول قيام مالك الكافتيريا بإنهاء المدة الإيجارية للأخيرين وتأجيرها للشاكى، وسابقة حدوث مشاجرة بينهم بتاريخ 6 الجاري والتعدي عليه وعلى مالك الكافتيريا (بالمعاش- مقيم بذات الدائرة) لذات الخلافات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .