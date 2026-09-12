التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي مباراة الشباب ضد الفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» للموسم 2026-2027.

وشهدت المباراة ندرة في الفرص الهجومية وغياب الفاعلية من جانب الفريقين، حيث فشل كلاهما في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل رصيد الشباب إلى 4 نقاط، في المركز الرابع عشر، ليواصل الفريق رحلة البحث عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.