النيابة تحقق في مصرع شاب سقط من أعلى عقار بالطالبية

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من علو بمنطقة الطالبية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي، والاستماع إلى أقوال الشهود.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شخص أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لإجراء الفحص.

وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء السقوط، وتبين أنه يدعى "يحيى إ. ع"، 37 عامًا.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت استكمال الفحوص والتحريات لكشف ظروف وملابسات سقوط الشاب وبيان سبب الوفاة.