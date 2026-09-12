بسبب معاكسة خطيبة صديقه.. مشاجرة تنتهى بمقتل عاطل وإصابة آخر في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابة أحدهما ووفاة الأخر بالمنوفية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ لقسم شرطة منوف بالمنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطلين – مقيمين بدائرة القسم "مصابان بجروح طعنية وقطعية متفرقة وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته).. وبسؤال المصاب أقر بحدوث مشاجرة بينه وبين المتوفى تعدى خلالها المتوفى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته فقام بإستخلاص السلاح منه والتعدى عليه به فأحدث إصابته التى أدت لوفاته ، وذلك لخلافات بينهما حول قيام المتوفى بمعاكسة خطيبة أحد أصدقائه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .