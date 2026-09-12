جمارك مطار سوهاج تضبط كمية من مستلزمات وأجزاء أجهزة الليزر

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة حسن علي أبو كريشة مدير الجمرك من ضبط كمية من المستلزمات والأجزاء الخاصة بأجهزة الليزر، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين على رحلة شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه عمرو السيد، مدير حركة تفتيش الركاب في احد الراكاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد محمد وناصر أبو الوفا، مأموري الفحص تحت إشراف أكرم الروبي مدير إدارة الفحص تم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة من أحمد سامح الشريف وناصر جمال رئيس قسم الأمن الجمركي وهشام الأحمر، مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 57 عدسة ألياف ضوئية تستخدم في أجهزة الليزر، وعدد 22 علبة عدسات داخل كل علبة 25 عدسة يتم تركيبها في مقدمة جهاز الليزر، بإجمالي 550 عدسة، وعدد 540 جوانًا مطاطيًا خاصًا بأجهزة الليزر، وعدد 30 مصباح زينون خاصًا بأجهزة الليزر، وعدد 1700 قطعة مباعد مسافة يتم تركيبها بأجهزة الليزر.

وقدرت القيمة الجمركية للمضبوطات ب 720 ألف جنيه.

وقام بأعمال الجرد والتحريز أحمد أبو كريشة، رئيس قسم تفتيش الركاب و دعاء خليل بالوديعة.

قرر مصطفى عبد الفتاح مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.