أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره سندرلاند، بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية أرسنال عن طريق برونو جيمارايش وبوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقتين 58، 90+7.

وشهدت الدقيقة 56، ضياع ركلة جزاء لفريق سندرلاند عن طريق إنزو لي في.

فيما حصل رينيلدو ماندافا لاعب سندرلاند على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.

تشكيل أرسنال خال المباراة

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل ماجالهايس، إزري كونسا، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، خريستوس تزوليس.