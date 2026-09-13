حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش تجمع بريكس في الهند.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "جمع الرئيس السيسي وبوتين حوار عفوي امتد لربع ساعة عقب انتهاء القمة الرسمية بينهما".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي كان شايف إن العالم رايح لأزمات وتحديات إقليمية وعالمية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أبرم على مدار سنوات صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول".

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن تجمع بريكس يتعامل بالعُملات الوطنية بين أعضائه، ومصر سوف تنضم لهذا النظام ولكن سوف يستغرق وقت.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التجمع يضم دولاً مهمة مثل الهند والصين وروسيا وإندونيسيا.