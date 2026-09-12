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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
قسم الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك خلال الفترة من السبت 12 سبتمبر وحتى الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

​وأوضحت النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة أن حالة الطقس تتسم بكونها معتدلة إلى مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وحارة رطبة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

هيئة الأرصاد الجوية

​تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة (العظمى):

السواحل الشمالية: تتراوح بين 29 إلى 31 درجة.

القاهرة والوجه البحري: تتراوح بين 34 إلى 35 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح بين 35 إلى 37 درجة.

​ظواهر جوية مؤثرة على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. 

الأرصاد

كما يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً من السبت 12 سبتمبر إلى الأربعاء 16 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​ملخص درجات الحرارة العظمى (المتوقعة / المحسوسة) حسب المناطق:

  • ​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 34 إلى 35 والمحسوسة 36 إلى 37 درجة خلال الفترة.
  • ​السواحل الشمالية: تسجل العظمى 29 إلى 31 والمحسوسة 32 إلى 34 درجة.
  • ​شمال الصعيد: تسجل العظمى 35 إلى 37 والمحسوسة 37 إلى 39 درجة.
الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 37
  • ​جنوب الصعيد: تسجل العظمى 43 إلى 45 والمحسوسة 44 إلى 46 درجة.

وأهابت​ الهيئة بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها لمواكبة أحدث المستجدات اليومية للحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، محذرةً المواطنين والمصطافين من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

ووفقاً لبيان الأرصاد، تشهد الشواطئ ارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج يتراوح بين 2.5 و4.5 متر، بالتزامن مع سرعات رياح نشطة تصل إلى ما بين 50 و70 كيلومتراً في الساعة؛ مما استدعى إطلاق تحذيرات عاجلة لضمان سلامة الجميع وتجنب الأنشطة البحرية.

طقس معتدل صباحا حار نهارا 

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة ورطباً خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الأسبوع.. تراجع الحرارة يبدأ الثلاثاء والأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء و الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل وغياب أشعة الشمس، لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو

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