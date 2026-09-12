قائد الحرس الثوري: قدرات الجيش الإيراني تتجاوز تصورات العدو

قال اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن القدرات العسكرية للجيش الإيراني تتجاوز بكثير تصورات "العدو".

وأضاف وحيدي ، أن "العدو شاهد خلال هذه الحرب بشكل ملموس تقديراته الخاطئة لقدرات الجيش الإيراني، وأن الحقائق العسكرية الإيرانية تتكشف ميدانيا"، إلى أن "الجيش الإسرائيلي سينهار خلال فترة قصيرة جدا من دون الدعم الأمريكي".

وجاء حديث اللواء أحمد وحيدي، خلال اجتماع مشترك مع اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش، لبحث آخر التطورات في ساحات القتال.

وتابع وحيدي ، أن "الأمريكيين اصطدموا بسد منيع من إيمان الإيرانيين وغيرتهم، فيما يخيم العجز واليأس على سلوك وقرارات البيت الأبيض".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ إلى الكذب والخداع من أجل صناعة إنجازات وهمية، فقد خدعت الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية المسؤولين السياسيين الأمريكيين بشأن التحديات العسكرية التي تمثلها إيران وقدرتها على الصمود، واليوم يعمد المسؤولون السياسيون الأمريكيون إلى خداع الشعب الأمريكي للتغطية على إخفاقاتهم".

من جانبه، أكد القائد العام للجيش الإيراني ، أن الوحدة والتنسيق القائمين بين الجيش الإيراني والحرس الثوري ، يشكلان ركيزة راسخة للأمن القومي ومفتاحا لبلوغ ذروة الأمن والاقتدار.

وقال إن الوحدة غير القابلة للانفصال بين الجيش والحرس الثوري، كما يتوقع قادة الثورة الإسلامية، تمثل درعا فولاذيا يحمي البلاد من الفتن والحيل والمؤامرات التي يحيكها الأعداء.