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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيسي وقادة دول "بريكس" يغرسون شجرة بانيان في نيودلهي

خلال الفعاليات
خلال الفعاليات
هاجر رزق

غرس الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول "بريكس" الآخرون شجرة بانيان (التين البنغالي) معا خلال القمة في الهند والتي تتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس مجموعة "بريكس".


أقيمت مراسم غرس الأشجار المشتركة، التي شارك فيها قادة دول "بريكس"، اليوم السبت بعد الجلسة الرئيسية للقمة.
وغرس رؤساء الدول شجرة بانيان معاً في حديقة مركز المؤتمرات والمعارض "بهارات ماندابام" التي تحتضن الفعاليات الرئيسية لقمة "بريكس".

وتتمتع شجرة البانيان أكبر مساحة ظل بين جميع الأشجار، وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سابقا إلى أن الشجرة التي سيغرسها قادة "بريكس" سترمز إلى "توحيد الجهود من أجل المستقبل".


وتناقش قمة "بريكس"، تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات الدفع بالعملات الوطنية، وتوسيع بنك التنمية الجديد، وإصلاح نظام الحوكمة العالمية، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وأبرزها التوترات في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز.

بريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم غرس الأشجار شجرة البانيان الفعاليات

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