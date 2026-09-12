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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء من كفر الشيخ: نعمل على تحسين الخدمات.. ومشروعات حياة كريمة أولوية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على حرص الدولة على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية بما يحقق استفادة كاملة للمواطنين.

المشروعات الخدمية والتنموية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس الوزراء أنه حرص خلال جولته بالمحافظة على متابعة مستوى تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها الخدمات الصحية في وحدة طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء، في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الرعاية والخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع الفئات بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن منها بصورة كاملة.

وفيما يتعلق ببحيرة البرلس، أكد رئيس الوزراء أن أعمال تطوير البحيرة تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء أهمية المشروع في دعم التنمية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من مواردها.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد مدبولي على أن الدولة تواصل تنفيذ خططها التنموية رغم ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستكمال المشروعات وتحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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