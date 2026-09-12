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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: شراكة الدولة والقطاع الخاص تقدم خدمات مميزة لأهالي كفر الشيخ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من عرض نماذج الرواتب التي يحصل عليها العاملين في بعض الصناعات والمناطق الجديدة هو تشجيع الشباب على التوجه إلى هذه الأماكن، والاستفادة من فرص العمل التي توفرها والرواتب المجزية التي يحصل عليها العاملون بها.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن اقتطاع تصريحاته المتعلقة بأجور العاملين من سياقها وتقديمها بصورة مختلفة عن المقصود منها، يمثل نوعًا من التشكيك فيما تعرضه الحكومة من نماذج وقصص نجاح.

المناطق والصناعات الواعدة

وقال رئيس الوزراء إن الهدف من حديثه كان توجيه أنظار الشباب والأسر المصرية إلى الفرص المتاحة في هذه المناطق والصناعات الواعدة، وتشجيعهم على الاستفادة منها، وليس تعميم هذه الرواتب على جميع خريجي المدارس الفنية أو المهندسين في مصر.

وانتقل مدبولي للحديث عن باقي محطات جولته في محافظة كفر الشيخ، موضحًا أنه تفقد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص داخل مدينة كفر الشيخ، من خلال المجمع الرياضي والتجاري الذي يحمل اسم «نادي ماتريكس».

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يتضمن مركزًا تجاريًا على أعلى مستوى، إلى جانب نادٍ ترفيهي رياضي لخدمة أهالي كفر الشيخ، فضلًا عن مدرسة دولية تقدم نوعية متميزة من التعليم للأسر الراغبة في هذا النوع من الخدمات التعليمية.

وجود المدرسة الدولية

وأضاف أن وجود المدرسة الدولية داخل مدينة كفر الشيخ يوفر خدمة كانت الأسر الراغبة فيها تضطر في السابق إلى إرسال أبنائها إلى مدينة طنطا للحصول عليها، مؤكدًا أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات المختلفة داخل المدينة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تمثل نماذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تقديم خدمات مميزة للفئات المختلفة داخل المجتمع وفي المدن التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من الخدمات.

وأعرب مدبولي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه النادي والمجمع، قائلًا إن منظر النادي كان «شيئًا يفرح جدًا»، خاصة أن مدينة كفر الشيخ كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات.

محطة مهمة ضمن الزيارة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أهم وأبرز نقاط جولته بمحافظة كفر الشيخ كانت زيارة مركز أورام كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن المركز يمثل محطة مهمة ضمن الزيارة، على أن يتناول تفاصيله وما شاهده خلال الجولة.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وجود المدرسة الدولية

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