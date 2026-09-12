مدبولي: تطوير القطاع الصحي بقرى "حياة كريمة" يهدف لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء، في مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقد رافق رئيس الوزراء خلال الجولة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، واللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من مسئولي وزارة الصحة بالمحافظة.

وفي مستهل جولته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير القطاع الصحي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار رؤية الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين داخل أماكن إقامتهم، بما يقلل أعباء الانتقال إلى المستشفيات، إلا للحالات التي تحتاج إلى مستويات علاجية أكثر تخصصاً.

وقال رئيس الوزراء: إن فلسفة "حياة كريمة" تتجسد بوضوح في مثل هذه المشروعات، لأن تطوير المنشآت الصحية يتم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، بما يوفر بيئة متكاملة تضمن استدامة تقديم الخدمة.

بدوره أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة وحدات ومراكز طب الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، باعتبارها البوابة الرئيسية لتلقي المواطنين الخدمات الصحية اليومية، ونقطة الاتصال الأولى للمواطن بالمنظومة الصحية وتؤدي دورًا رئيسياً في الوقاية والكشف المبكر والمتابعة.

من جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أهمية الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مراكز طب الأسرة، موضحة أنها تشمل: الخدمات العلاجية، وخدمات المتابعة الوقائية، والكشف المبكر، لاسيما فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، والتطعيمات، والأمراض المزمنة، والمبادرات الرئاسية الصحية، إلى جانب إحالة الحالات التي تحتاج إلى مستويات أعلى من الرعاية إلى المستشفيات المختصة.

بدورها، استعرضت وزيرة الاسكان مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنفذة بمركز مطوبس، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التي تشمل: 5 مجمعات حكومية، و5 مجمعات زراعية، و23 مشروعا في مجال الخدمات الصحية، ومستشفى، و6 وحدات للإسعاف، و18 طريقا داخليا، و18 مشروعا في قطاع الكهرباء، و24 كوبري للري، و15 مركز شباب، و5 عمارات سكنية، بالإضافة إلى 7 مشروعات في مجال التضامن الاجتماعي.

وأضاف اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن تطوير مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الوحدات الصحية بمركز مطوبس بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم صيانة 10 وحدات صحية، وإنشاء 13 وحدة جديدة، بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حول طبيعة الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة، وآلية استقبال المواطنين ومسار تقديم الخدمة داخل المركز.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي "غرفة الاستقبال والطوارئ"، حيث تابع جاهزية الغرفة للتعامل مع الحالات المختلفة، وآليات استقبال الحالات وتحويل ما يحتاج منها إلى مستوى رعاية أعلى، كما تفقد أيضاً "عيادة الأسنان"، واطلع على الخدمات المقدمة بها وتجهيزاتها.

ثم انتقل إلى "عيادة طب الأسرة"، التي تمثل محور تقديم الرعاية الصحية الأولية داخل المركز، واطلع على آلية متابعة المرضى والتعامل مع الحالات المختلفة، وتابع أيضاً الخدمات المقدمة من خلال "غرفة المبادرات الرئاسية الصحية"، وخدمات "غرفة متابعة الطفل"، والتي تشمل متابعة الحالة الصحية والنمو وبرامج الرعاية المرتبطة بالأطفال، بالإضافة إلى غرفة متابعة السيدات خلال فترة الحمل.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان من الأمهات على توافر الألبان اللازمة للرضع، حيث أكدن أنها متوافرة ومتاحة طوال العام، وأن المركز يوفر لهن وللأطفال جميع الخدمات الصحية المطلوبة.

كما حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع المواطنين المترددين على المركز للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة وحرص العاملين بالمركز على توفير مختلف أوجه الرعاية الطبية، واستفسر وزبر الصحة من المواطنين حول أسعار الخدمة المقدمة داخل المركز، وما تم دفعه، فأوضحت إحدى المواطنات أن تكلفة تذكرة الكشف 5 جنيهات.

وفي ختام جولته، أكد رئيس الوزراء أن جودة المنشآت الجديدة يجب أن يقابلها مستوى مماثلا من جودة التشغيل وحسن التعامل مع المواطنين، مشدداً على أهمية توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة، وانتظام العمل والخدمات الصحية، بما يُشعر المواطن بالرضا عن مستوى الخدمات المقدمة.