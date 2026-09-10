"فخ لجمع البيانات" .. تحذير من روابط ترند الثمانينات

انتشر ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يجمع بين الحنين إلى أجواء الثمانينيات ومتعة استعادة ملامح تلك الحقبة، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الشخصية إلى لقطات مستوحاة من أزياء وملامح الثمانينيات

ليحصد تفاعلاً واسعاً، لكنه في الوقت نفسه أثار تساؤلات حول مصير الصور والبيانات الشخصية التي يشاركها المستخدمون عبر هذه التطبيقات.

و حذر الدكتور أسامة مصطفى، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر مشاركة الصور الشخصية عبر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الخطورة لا تكمن في الترند نفسه، وإنما في حجم الصور والبيانات الشخصية التي يشاركها المستخدمون عبر التطبيقات المختلفة.

وأشار إلى أن انتشار الصور على نطاق واسع يجعل من الصعب على المستخدم التحكم في كيفية استخدامها لاحقاً، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على التطبيق الذي يرفع المستخدم صورته إليه، وإنما يمتد إلى إمكانية إعادة تداول الصورة أو تحميلها واستخدامها من جانب أطراف أخرى.

