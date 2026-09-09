فاكرينها صحية|.. تحذير: أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس تسبب أضرارا خطيرة

قالت الدكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال وعلاج السموم، أن هناك بعض الأطعمة التى تبدو صحية وتحرص الأمهات على وضعها في اللانش بوكس إلا أنها تصبح طعاما ضارا عند الذهاب به للمدرسة.

وشرحت نشوى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن بعض الأطعمة تتفاعل مع عبوات البلاستيك كما أن بعض الأطعمة الصحية تتحول لضارة عندما تظل لساعات طويلة في اللانش بوكس والحقيبة المغلقة مما يتسبب في تزايد البكتيريا ويدخل الطعام مرحلة الفساد بشكل تدريجي وقد لا يتمكن الطفل من ملاحظة الفرق مما يؤدي للإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي ويمكن أن يصل الأمر للتسمم .

وحذرت نشوى من وضع المشروبات و العصائر الحمصية كالبرتقال و الليمون في الزجاجات البلاستيكية لأنها تتفاعل معها و تسبب مخاطر صحية عديدة وخلل في الهرمونات كما حذرت من وضع المأكولات و المشروبات الساخنة في العلب أو الزجاجات البلاستيكية لأنها تسبب تسرب جزيئات البلاستيك الضارة الي المأكولات و المشروبات.

وحذرت نشوى من وضع الأطعمة غير الصحية في اللانش بوكس الخاص بالأطفال مثل الخبز الفينو والشامى والأطعمة المضاف لها ألوان صناعية ومكسبات طعم والحد من الأطعمة المصنعة كاللانشون والجبن الصناعي واستخدام السمن الصناعي في المخبوزات كما ينصح بتحنب شراء أنواع اللانش بوكس مجهولة المصدر أو المصنوعة من بلاستيك ردئ أو المصنوعة من الألومنيوم أو الستانلس المغشوش.