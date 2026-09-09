الاتحاد الأرجنتيني يخطط لتكريم ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي

يخطط الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتكريم الأسطورة ليونيل ميسي، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي عقب مسيرة حافلة بالإنجازات مع منتخب بلاده.

وكان ميسي قد أعلن مؤخرًا نهاية مشواره مع منتخب الأرجنتين، بعدما قاد الفريق خلال السنوات الماضية للتتويج بعدة ألقاب، أبرزها كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، إلى جانب بطولة الفايناليسما.

وبحسب تقارير صحفية أرجنتينية، يعتزم الاتحاد الأرجنتيني توجيه دعوة إلى ميسي للمشاركة في فترة التوقف الدولي المقبلة، بهدف منحه فرصة لتوديع جماهير المنتخب بشكل رسمي وتكريمه على مسيرته الدولية.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات لمباراتين وديتين للمنتخب الأرجنتيني أمام بوركينا فاسو وبنين، حيث من المقرر إقامة إحدى المباراتين على ملعب ريفر بليت، بينما تقام الأخرى في ملعب كيمبس بمدينة قرطبة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد بدأ بالفعل في تكريم ميسي عقب إعلان اعتزاله، حيث شهدت مباريات كرة القدم في الأرجنتين وقفة تكريمية في الدقيقة العاشرة، تقديرًا لمسيرته مع المنتخب.

ويملك ميسي سجلًا استثنائيًا مع منتخب الأرجنتين، بعدما أنهى مسيرته الدولية برصيد 125 هدفًا، من بينها 21 هدفًا في بطولات كأس العالم.