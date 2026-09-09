عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة

رد حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي وُجهت إلى أداء الفريق خلال أول 3 مباريات من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتشابه مع بداية الموسم الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى عموتة بشأن عدم ظهور الفريق بالمستوى الجيد خلال أول 3 مباريات، وما إذا كان ذلك يتكرر مثل الموسم الماضي.

وقال عموتة ردًا على السؤال: «لا لا، أنا مش شايف إن الأداء مش كويس، بالعكس الأداء كان جيد جدًا في المباريات اللي فاتت. ارجعوا للإحصائيات وهتلاقوا الأهلي متفوق في كل الأرقام تقريبًا».

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.