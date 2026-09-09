روبيو: إيران ستدفع ثمن مهاجمة سفننا وسنواصل خنقها اقتصادياً

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستدفع ثمن مهاجمة السفن الأمريكية، مؤكدًا أن طهران ستخسر المزيد من ناقلات النفط مقابل استمرارها في إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية.

وأضاف روبيو أن إيران "تواصل إطلاق النار على سفننا الحربية"، مشيرًا إلى أن الهجمات لم تصب السفن الأمريكية، لكنها أسفرت، وفق قوله، عن خسارة إيران خمس ناقلات نفط إضافية خلال الليلة الماضية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران، قائلاً: "سنواصل خنق إيران اقتصادياً".

وفي السياق ذاته، قال روبيو إنه لا يعتقد أن هناك جهة تدعم إيران عسكريًا، في ظل استمرار المواجهة والتصعيد في المنطقة.