ترامب: سنشن هجمات إضافية ضد إيران والحرب قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجمات إضافية ضد إيران، مشيرًا إلى اعتقاده بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف ترامب أنه لا يسعى في الوقت الحالي إلى التوصل لاتفاق مع إيران، رغم وجود مفاوضات، معتبرًا أن طهران تحاول التأثير على التصويت في الانتخابات النصفية.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن ستواصل شن هجمات إضافية ضد إيران.

وفي الشأن الاقتصادي، توقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة على خلفية التصعيد في المنطقة.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، والتي انعكست على حركة الشحن وأسواق النفط، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الهجمات على السفن ومنشآت الطاقة.