"الطاقة الذرية" تحيل ملف إيران لمجلس الأمن بسبب التزاماتها النووية.. وطهران: منحاز ومسيس

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفه دبلوماسيون بانتهاك طهران التزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية، وفق ما نقلته رويترز عن دبلوماسيين.

وقالت بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرار إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن "منحاز ومسيس"، رافضةً ما خلص إليه مجلس محافظي الوكالة.

إحالة الملف النووي الإيراني

وفي المقابل، أكدت إيران وروسيا والصين في بيان مشترك أنه لا أساس قانونيًا لمحاولة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

ودعت الدول الثلاث أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم التصويت على مشروع القرار الأميركي الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أن التوصل إلى حل مستدام يستوجب وقف الهجمات والتهديد بها.

وشدد البيان على أن المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تُعالج حصراً بالحوار، داعيًا إلى اعتماد المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حلول للملف، في ظل تصاعد الخلافات بين طهران والولايات المتحدة والترويكا الأوروبية.