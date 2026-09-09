قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنشن هجمات إضافية ضد إيران والحرب قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
زيزو يتعادل للأهلي أمام المقاولون
بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»
رئيس الوزراء : القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة
أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مبحبش أقارن نفسي بحد» .. ناهد السباعي: محدش بينافسني .. وإحنا مش دكاترة ولا مهندسين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تحدّثت الفنانة ناهد السباعي عن رؤيتها لمفهوم المنافسة في الوسط الفني، موضحة أنها لا تنظر إلى زملائها باعتبارهم منافسين، ولا تفضل الدخول في مقارنات مع الآخرين، مؤكدة أن الفن في الأساس هدفه تقديم المتعة وإسعاد الجمهور.

وقالت ناهد السباعي، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن طبيعة العمل الفني تختلف عن العديد من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن الفنانين يسعون في النهاية إلى تقديم أعمال تسعد الجمهور وتترك تأثيرًا جيدًا لديهم.

وأضافت: «محدش بينافسني خالص، ومبحبش موضوع المنافسة، لأنه في الأول والآخر فن. إحنا مش دكاترة ولا مهندسين، إحنا بنحاول نبسط الناس».

وأوضحت ناهد السباعي أن المنافسة الحقيقية، من وجهة نظرها، يجب أن تكون مع النفس، من خلال محاولة كل شخص تطوير أدائه والعمل على تحسين مستواه باستمرار، وليس الدخول في منافسة مباشرة مع زملائه في المجال.

وتابعت: «قدرنا نعمل ده يبقى كويس، مقدرناش نحسن من نفسنا، لكن ننافس بعض ليه؟»، مؤكدة أن الأهم بالنسبة لها هو أن ينجح الفنان في تقديم عمل جيد يرضي الجمهور ويضيف إلى مشواره الفني.

الفنانة ناهد السباعي الوسط الفني تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد