«مبحبش أقارن نفسي بحد» .. ناهد السباعي: محدش بينافسني .. وإحنا مش دكاترة ولا مهندسين

تحدّثت الفنانة ناهد السباعي عن رؤيتها لمفهوم المنافسة في الوسط الفني، موضحة أنها لا تنظر إلى زملائها باعتبارهم منافسين، ولا تفضل الدخول في مقارنات مع الآخرين، مؤكدة أن الفن في الأساس هدفه تقديم المتعة وإسعاد الجمهور.

وقالت ناهد السباعي، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن طبيعة العمل الفني تختلف عن العديد من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن الفنانين يسعون في النهاية إلى تقديم أعمال تسعد الجمهور وتترك تأثيرًا جيدًا لديهم.

وأضافت: «محدش بينافسني خالص، ومبحبش موضوع المنافسة، لأنه في الأول والآخر فن. إحنا مش دكاترة ولا مهندسين، إحنا بنحاول نبسط الناس».

وأوضحت ناهد السباعي أن المنافسة الحقيقية، من وجهة نظرها، يجب أن تكون مع النفس، من خلال محاولة كل شخص تطوير أدائه والعمل على تحسين مستواه باستمرار، وليس الدخول في منافسة مباشرة مع زملائه في المجال.

وتابعت: «قدرنا نعمل ده يبقى كويس، مقدرناش نحسن من نفسنا، لكن ننافس بعض ليه؟»، مؤكدة أن الأهم بالنسبة لها هو أن ينجح الفنان في تقديم عمل جيد يرضي الجمهور ويضيف إلى مشواره الفني.