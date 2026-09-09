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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين 2026.. مطار القاهرة يرسخ حضوره الدولي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون

ميناء القاهرة الجوي
ميناء القاهرة الجوي
نورهان خفاجي

واصلت شركة ميناء القاهرة الجوي مشاركتها الفعالة في فعاليات اليوم الثاني من معرض العلمين الدولي للطيران 2026 بما يعكس حرص قطاع الطيران المدني المصري على ترسيخ حضوره في المحافل الدولية المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني وتعليمات المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وشهد جناح شركة ميناء القاهرة الجوي إقبالًا لافتا من ممثلي شركات ومؤسسات الطيران إلى جانب حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة حيث تم استعراض إمكانات مطار القاهرة الدولي وأبرز ما يشهده من أعمال تطوير وتحديث فضلًا عن بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من الجهات المتخصصة في صناعة الطيران .

وأكد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة مهمة لتوسيع دائرة التواصل مع شركاء صناعة الطيران والتعرف على أحدث التجارب والممارسات العالمية مؤكدًا حرص مطار القاهرة الدولي على مواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويدعم مكانته كمحور جوي رئيسي بالمنطقة.

معرض العلمين مطار القاهرة القابضة للمطارات

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روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

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