قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتوبيس وسيارة نقل| حادث مروري عند مدخل مطروح الشرقي.. وفرق الهلال الأحمر تقدم الإسعافات للمصابين.. صور
حماد: زيادة المساحات الخضراء ضرورة عاجلة لتحسين جودة الحياة ومواجهة التلوث
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
رافال وصواريخ وأنظمة حرب إلكترونية.. فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين| صور
هل ترك الاستنشاق يُبطل الوضوء؟ .. أمين الفتوى يوضح
في افتتاح «القاهرة 2026»| جوهر نبيل: الرياضة ليست ميداليات وكؤوسًا.. بل انضباط واحترام وإرادة
ضبط أب يدخن السجائر أثناء حمله رضيعة ويستغلها في التسول بالإسكندرية
ترامب: سنشن هجمات إضافية ضد إيران والحرب قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماد: زيادة المساحات الخضراء ضرورة عاجلة لتحسين جودة الحياة ومواجهة التلوث

زيادة الرقعة الخضراء
زيادة الرقعة الخضراء
محمد الشعراوي

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكليف المحافظات بزيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار، تمثل خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المدن المستدامة وتحسين جودة البيئة وحياة المواطنين.

وقال «حماد» في تصريحات خاصة إن زيادة الرقعة الخضراء لم تعد ملفًا تجميليًا، وإنما أصبحت ضرورة ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة ومواجهة التلوث، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية والصناعية المرتفعة، وفي مقدمتها مناطق جنوب القاهرة، مشيرًا إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في التشجير يجب أن تتحول إلى خطط تنفيذية واضحة تشمل مختلف المحافظات.

 اهتمام أكبر بملف التشجير

وأضاف أن مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو تحتاج إلى اهتمام أكبر بملف التشجير، في ظل ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالتلوث الناتج عن النشاط الصناعي والحركة المرورية، مؤكدًا أن التوسع في زراعة الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء يمكن أن يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رؤيته بشأن التعامل مع هذا الملف تضمنت عددًا من الآليات غير التقليدية، من بينها إنشاء أحزمة خضراء حول المناطق الصناعية، والتوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية والمدارس في التشجير، إلى جانب تنفيذ خطط موسعة لزراعة الأشجار في الفراغات والجزر الوسطى، وإنشاء آليات تمويل محلية تضمن استدامة أعمال التشجير والصيانة.

وشدد «حماد» على أهمية التنسيق بين الحكومة والمحافظات والمجتمع المدني والشباب لتنفيذ خطط التشجير، مؤكدًا أن الحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها يمثلان استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة، داعيًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ التوجيهات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

زيادة المساحات الخضراء عيد حماد مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

ترشيحاتنا

الفلاح

برلماني: إنقاذ الفلاح يبدأ من خفض تكلفة الإنتاج.. والزراعة مفتاح الأمن الغذائي والاقتصاد

الدكتور باسل عادل

باسل عادل يحذر من “إدارة اللقطة”: التشهير الإعلامي بالموظفين يكسر هيبة الدولة.. وكرامة الطبيب والمعلم خط أحمر

الفلاح

برلماني: الفلاح خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي .. ودعمه ضرورة لحماية المواطن والاقتصاد

بالصور

رافال وصواريخ وأنظمة حرب إلكترونية.. فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين| صور

فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين
فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين
فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين

القولون العصبي.. أعراضه و4 خطوات تمكن من علاجه

أعراض القولون العصبي
أعراض القولون العصبي
أعراض القولون العصبي

تبدأ من 535 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد