حماد: زيادة المساحات الخضراء ضرورة عاجلة لتحسين جودة الحياة ومواجهة التلوث

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكليف المحافظات بزيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار، تمثل خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المدن المستدامة وتحسين جودة البيئة وحياة المواطنين.

وقال «حماد» في تصريحات خاصة إن زيادة الرقعة الخضراء لم تعد ملفًا تجميليًا، وإنما أصبحت ضرورة ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة ومواجهة التلوث، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية والصناعية المرتفعة، وفي مقدمتها مناطق جنوب القاهرة، مشيرًا إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في التشجير يجب أن تتحول إلى خطط تنفيذية واضحة تشمل مختلف المحافظات.

اهتمام أكبر بملف التشجير

وأضاف أن مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو تحتاج إلى اهتمام أكبر بملف التشجير، في ظل ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالتلوث الناتج عن النشاط الصناعي والحركة المرورية، مؤكدًا أن التوسع في زراعة الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء يمكن أن يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رؤيته بشأن التعامل مع هذا الملف تضمنت عددًا من الآليات غير التقليدية، من بينها إنشاء أحزمة خضراء حول المناطق الصناعية، والتوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية والمدارس في التشجير، إلى جانب تنفيذ خطط موسعة لزراعة الأشجار في الفراغات والجزر الوسطى، وإنشاء آليات تمويل محلية تضمن استدامة أعمال التشجير والصيانة.

وشدد «حماد» على أهمية التنسيق بين الحكومة والمحافظات والمجتمع المدني والشباب لتنفيذ خطط التشجير، مؤكدًا أن الحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها يمثلان استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة، داعيًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ التوجيهات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.