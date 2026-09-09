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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
محمد إبراهيم

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة أمريكية بارزة، عكست قوة وتنوع الصناعات الدفاعية الأمريكية، من خلال جناح كبير ضم عددا من كبرى شركات الطيران والتسليح والدفاع في الولايات المتحدة.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الأمريكي المشارك في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، الذي شهد حضورا لافتا لكبرى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، وفي مقدمتها شركتا لوكهيد مارتن وبوينج، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى، التي استعرضت أحدث منتجاتها وحلولها في مجالات الطيران والتسليح والدفاع.

شركة لوكهيد مارتن

وشاركت شركة لوكهيد مارتن بمجموعة من أبرز منتجاتها العسكرية، وفي مقدمتها المقاتلة F-16، وطائرة النقل العسكري C-130، إلى جانب عدد من أنظمة التسليح والحلول الدفاعية المتطورة.

وتعكس هذه المنتجات جانبا من القدرات التي تتمتع بها الشركة الأمريكية في تطوير الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والأنظمة العسكرية المتقدمة.

شركة بوينج

كما شاركت شركة بوينج بمجموعة من منتجاتها العسكرية البارزة، وفي مقدمتها المقاتلة F-15EX، وهي مقاتلة متعددة المهام تتميز بقدرات متقدمة تشمل سعة كبيرة لحمل الأسلحة، وسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة متطورة لإدارة المهام وقمرة القيادة.

كما تتميز F-15EX بتصميم يسمح بإدخال ترقيات تقنية بصورة سريعة ومرنة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام ومواجهة التهديدات المتطورة، سواء في الحاضر أو مستقبل العمليات الجوية.

وضم جناح بوينج كذلك المروحية الهجومية AH-64 Apache، التي تعمل ضمن أسطول القوات المسلحة المصرية، إلى جانب طائرة التزود بالوقود متعددة المهام KC-46A Pegasus، المصممة لتنفيذ مجموعة متكاملة من المهام الجوية، فضلًا عن عدد من أنظمة التسليح والحلول الدفاعية الأخرى.

الطائرات الأمريكية في ساحة العرض الخارجي

وفي ساحة العرض الخارجي، برز حضور لافت لعدد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والهجوم الجوي الأمريكية، من بينها طائرة النقل العسكري C-130 Super Hercules، وطائرة الهجوم الأرضي A-10 Thunderbolt II، إلى جانب المقاتلتين F-16 وF-15E Strike Eagle.

وجاءت هذه المشاركة لتقدم صورة واضحة عن جانب من التطور الذي بلغته صناعة الطيران العسكري الأمريكية، وتنوع قدراتها بين المقاتلات متعددة المهام، وطائرات النقل، والهجوم الأرضي، والتزود بالوقود، بما يعكس اتساع منظومة الصناعات الجوية والدفاعية الأمريكية.


 

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء لوكهيد مارتن بوينج الجيش الأمريكي الولايات المتحدة العلمين

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أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
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