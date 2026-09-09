رد فعل مُفاجئ من «عموتة» بعد التعادل أمام المقاولون: أخطأنا والكل أخطأ

أكد حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه كان يتوقع صعوبة مواجهة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر خلال الشوط الأول.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «توقعنا أن تكون المباراة صعبة وفيها التحامات وقوة بين الفريقين، مع الأسف كنا عارفين إن السيناريو ده ممكن يحصل، وبداية المباراة لم تكن مثالية زي اللي اتعودنا عليها آخر 3 مباريات».

وأضاف: «أخطأنا والكل أخطأ، لأننا لم نكن حاضرين بشكل جيد في الشوط الأول، ورجعنا في الشوط الثاني وخلقنا فرصًا حقيقية، لكن لم نحسن التصرف لتسجيل الهدف الثاني».

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلًا: «نتمنى نتدارك الموقف قبل التوقف الدولي».

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.