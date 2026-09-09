حماة الوطن يفتتح مقره الجديد بأطفيح في الجيزة ويعلن حزمة خدمات لأهالي المركز

نظّم حزب حماة الوطن بمركز أطفيح في محافظة الجيزة احتفالية "أهلا مدارس" لتوزيع 20 ألف حقيبة مدرسية لطلاب المدارس، مع افتتاح مقر جديد للحزب بمركز أطفيح، وتكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع المنح الدراسية.

حماة الوطن يفتتح مقره الجديد بأطفيح ويعلن حزمة خدمات لأهالي المركز

وأوضح المهندس طارق عبد العظيم، أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة، أن مقر الحزب بأطفيح مخصص لاستقبال طلبات وشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ونعلن أن مهمتنا قد بدأت ويجب أن يشعر المواطن بما نقدمه، والحزب يركز على القضايا والملفات التي تتعلق باحتياجات المواطن، وسنبدأ بتأسيس وحدة مرور في أطفيح، بجانب تأهيل وتوسعة مستشفى أطفيح، وكذلك سيتكفل الحزب بدفع مصروفات المدارس لـ3000 أسرة، مع توفير 500 فرصة عمل لأهالي أطفيح، وإجراء ألف عملية جراحية مجانية، مع توفير خطوط مواصلات تليق بالمواطن في إطار توجيهات قيادة حزب حماة الوطن.





جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، النائب أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، النائب نافع عبد الهادي أمين محافظة الجيزة ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المهندس طارق عبد العظيم أمين تنظيم الجيزة، ولفيفاً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات وكوادر الحزب، إلى جانب عدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

وتأتي الفاعلية ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.