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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

47 مباراة و20 مساهمة.. ماذا قدم خوان بيزيرا قبل الرحيل عن الزمالك؟

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

بات البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب مغادرة القلعة البيضاء بعد موسم لافت نجح خلاله في تثبيت أقدامه ضمن العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق وترك بصمة واضحة على مستوى صناعة وتسجيل الأهداف.

ويأتي اقتراب رحيل بيزيرا في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بشأن انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي في ظل رغبة النادي الأبيض في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة وعدم التفريط في اللاعب إلا بالشروط التي تراها الإدارة مناسبة لقيمة اللاعب الفنية والتسويقية بعد رفض اللاعب العودة للانضمام لتدريبات الزمالك 

وخلال مشواره مع الزمالك شارك بيزيرا في 47 مباراة بمختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 12 هدفا ليصل إجمالي مساهماته المباشرة إلى 20 مساهمة تهديفية وهي أرقام تعكس حجم الدور الذي لعبه خلال الموسم.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري خاض اللاعب 17 مباراة بإجمالي 1301 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

مشاركته فى الكونفدرالية

أما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فكان حضور بيزيرا أكثر وضوحا على المستوى التهديفي بعدما شارك في 13 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 888 دقيقة ليصبح أحد العناصر الهجومية البارزة للفريق في مشواره القاري.

وفي مرحلة التتويج بالدوري شارك اللاعب في 6 مباريات تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف بينما ظهر في 5 مباريات ببطولة كأس الرابطة سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.

تأثير بيزيرا

وتكشف هذه الأرقام عن تنوع التأثير الذي قدمه اللاعب البرازيلي مع الزمالك إذ لم يقتصر دوره على تسجيل الأهداف وإنما امتد إلى صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة.

ويضع الزمالك شروطا مالية واضحة أمام إتمام الصفقة إذ يتمسك النادي بالحصول على 5 ملايين دولار مقابل الموافقة على رحيل اللاعب إلى جانب الاحتفاظ بنسبة 20% من قيمة إعادة بيعه مستقبلا باعتبارها أحد البنود الأساسية في الاتفاق.

ولا تتوقف مطالب الزمالك عند هذا الحد حيث يرغب النادي في أن يتحمل شباب الأهلي الإماراتي أيضا نسبة الـ20% المستحقة لنادي أوليكساندريا الأوكراني وفقا لبنود تعاقد اللاعب السابق بالإضافة إلى النسبة التضامنية الخاصة بالأندية التي ساهمت في تدريب وتطوير بيزيرا.

وتضع هذه المطالب الصفقة أمام مرحلة حاسمة خاصة أن الزمالك يسعى إلى الوصول إلى صيغة تحقق له أكبر عائد مالي ممكن في الوقت الذي يترقب فيه اللاعب حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.

بيزيرا شباب الأهلي الإماراتي الزمالك الدوري الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية

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