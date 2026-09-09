قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يخالف التوقعات في ختام التعاملات ويثبت عند هذا المستوى

الدولار يستقر في البنوك بعد ارتفاع بداية التعاملات اليوم
الدولار يستقر في البنوك بعد ارتفاع بداية التعاملات اليوم
رانيا أيمن

خالف سعر الدولار الأمريكي التوقعات في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، حيث ثبت عند مستوياته في أغلب البنوك المصرية الكبرى بدلاً من مواصلة الارتفاع، الذي بدأه مع بداية تعاملات اليوم وأمس، وسط ترقب من السوق لحركة العملة خلال الفترة المقبلة.

وحافظت البنوك الحكومية والخاصة على نفس نطاق الأسعار تقريباً، لينهي الدولار اليوم عند مستوى 51.24 جنيه للبيع في معظم البنوك.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء بختام التعاملات

مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار 51.20 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
 

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك مصر
 

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
 

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

المصرف المتحد
سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك البركة
سجل سعر الدولار 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار 50.90 جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

الأهلي

خالد جاد الله: «جراديشار» يتفوّق على ثلاثي الأهلي الهجومي .. و«زيزو» أخطر في الجناح

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

تشتت السائقين

استخدام الهاتف قبل الحوادث أعلى بـ7 مرات مما تكشفه تقارير الشرطة

بميزات احترافية ..إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق في 2026

مميزات احترافية.. أفضل هاتف ألعاب في الأسواق 2026

حريق سيارات تسلا

4 سيارات تسلا تشتعل والنيران تخفي وراءها مفاجأة أخطر

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد