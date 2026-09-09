الدولار يخالف التوقعات في ختام التعاملات ويثبت عند هذا المستوى

خالف سعر الدولار الأمريكي التوقعات في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، حيث ثبت عند مستوياته في أغلب البنوك المصرية الكبرى بدلاً من مواصلة الارتفاع، الذي بدأه مع بداية تعاملات اليوم وأمس، وسط ترقب من السوق لحركة العملة خلال الفترة المقبلة.

وحافظت البنوك الحكومية والخاصة على نفس نطاق الأسعار تقريباً، لينهي الدولار اليوم عند مستوى 51.24 جنيه للبيع في معظم البنوك.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء بختام التعاملات

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 51.20 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان



سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك مصر



سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي



سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الدولار 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار 50.90 جنيه للشراء.