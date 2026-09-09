وزير الخارجية يلتقي الموظفين المصريين العاملين بالاتحاد الأفريقي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، لقاءً افتراضياً مع الموظفين المصريين العاملين بمفوضية الاتحاد الأفريقي ومؤسساته وأجهزته المختلفة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الكوادر المصرية العاملة بالمنظمات الإقليمية والدولية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز الحضور المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي، أن أفريقيا تمثل أولوية رئيسية في السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي المصري، مشيداً بالكفاءات المصرية العاملة داخل الاتحاد الأفريقي وما تتمتع به من خبرات وقدرات متميزة، وما تقدمه من إسهام موضوعي وفاعل في دعم تنفيذ أهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي القاري، مشدداً على أن تواجد الكوادر المصرية في مختلف مؤسسات الاتحاد يمثل رصيداً مهماً لمصر وللعمل الأفريقي المشترك، منوهاً بأهمية مواصلة العمل على زيادة التمثيل المصري في أجهزة ومؤسسات الاتحاد من خلال دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيعها على التقدم لشغل الوظائف المتاحة.

كما استمع وزير الخارجية إلى رؤى ومقترحات الكوادر المصرية بشأن سبل تعزيز التواجد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بصورة دورية مع الكوادر المصرية العاملة بالاتحاد الأفريقي والاستفادة من خبراتهم ورؤاهم.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة 2- 4 أكتوبر 2026 في مدينة العلمين.