التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

التسول في الصين دخل مرحلة جديدة، فبدلًا من مدّ اليد لطلب المال، أصبح البعض يمدّ هاتفه أمام المارة، في مشهد يعكس تأثير التكنولوجيا على تفاصيل الحياة اليومية.

الـQR Code يدخل عالم التسول

وأصبح بعض المتسولين يعتمدون على رموز الـQR Code لطلب التبرعات، حيث يضعون الكود أمام المارة لتسهيل تحويل الأموال إليهم.

تبرع بضغطة واحدة

ولم يعد المار بحاجة إلى إخراج النقود من جيبه، فبمجرد مسح الكود عبر الهاتف، يمكن إجراء تحويل مالي خلال لحظات.

الدفع الإلكتروني غيّر المشهد

وانتشرت هذه الطريقة بالتزامن مع الاعتماد الواسع في الصين على أنظمة الدفع الإلكتروني، التي جعلت استخدام النقود الورقية أقل حضورًا في كثير من المعاملات اليومية



