الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد غدا الأربعاء مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن طقس الغد سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا ليلًا.

شبورة مائية قد تكون كثيفة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا

وأضافت شاكر : أن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وفرص لتكون سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، وهي مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية للعظمى و38 درجة للمحسوسة، والوجه البحري 35 و37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 30 و34 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 و37 درجة، وشمال الصعيد 37 و39 درجة، فيما تصل في جنوب الصعيد إلى 42 و43 درجة.

ولفتت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى الاثنين الموافق 14 سبتمبر، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال هذه الفترة سوف تتراوح ما بين 34 و35 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 29 و31 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 36 و37 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 42 و43 درجة.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية سوف تستمر خلال الفترة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.

وتوقعت أن تظل نسب الرطوبة المرتفعة عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات على بعض المناطق.