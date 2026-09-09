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ريال مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي
كيليان مبابي
حسن العمدة

اقتنص ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة من إنتر ميلان، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-2027.

وأفتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 13، بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من دفاع إنتر استغله بقطع للكرة براهيم دياز بتمريرة إلى كيليان مبابي الأخير انفرد وسددها سكنت يسار المرمى.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد خطأ فادح من حارس مرمى إنتر جوسيب مارتينيز في تأخير التمرير استغله فيدريكو فالفيردي بالضغط عليه وقطع الكرة وتسجيل الكرة في المرمى.

وقلص إنتر ميلان الفارق في الدقيقة 77، تمريرة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من لاوتارو مارتينيز أرضية قابلها بتسديدة كارلوس أجوستو سكنت يسار المرمى.

تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسين، مارك كوكوريا.
  • خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، جود بيلينجهام.
  • خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.


وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: بنجامين بافارد، يان بيسيك، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: ديوماندي، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، كيرتس جونز، كارلوس أوجوستو.
خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.
 

ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا

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