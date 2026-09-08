مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي 813

عقد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اجتماعًا مع سعادة سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء على هامش «ندوة تكنولوجيا مستقبل الطيران والفضاء» بمدينة العلمين، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع الترتيبات النهائية تمهيدًا لتوقيع اتفاقية اقتناء وتوزيع صور القمر الاصطناعي العربي 813، بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية وتطبيقاتها في خدمة الأولويات التنموية.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين أكاديمية الفضاء المصرية واكاديمية الفضاء الإماراتية، وتنسيق برامج تدريبية مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر المتخصصة.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري اللواء مهندس أمير عبد الفتاح، مدير شركة نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة الفضاء المصرية؛ والدكتور هيثم مدحت، رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية؛ والدكتور محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الفضاء بوكالة الفضاء المصرية. كما شارك من الجانب الإماراتي السيد حسن علي سليمان حسن الشحي، رئيس العلاقات الدولية والشراكات بوكالة الإمارات للفضاء.

ويعكس اللقاء متانة العلاقات المصرية–الإماراتية، وحرص الجانبين على تطوير شراكة فضائية عملية ومستدامة، ترتكز على تبادل المعرفة وتنمية القدرات وتعظيم الاستفادة من التقنيات والبيانات الفضائية في دعم التنمية.