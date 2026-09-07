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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكالة الفضاء المصرية تستعرض قدراتها في تصنيع وتشغيل الأقمار وتحليل البيانات بمعرض العلمين

معرض العلمين الدولي
معرض العلمين الدولي
أ ش أ

 كشفت وكالة الفضاء المصرية عن منظومة قدراتها الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، خلال مشاركتها في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، المقرر انطلاقه غدا بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وتستعرض الوكالة من خلال جناحها بالمعرض، الذي يحمل رقم C125، مراحل بناء القدرات الفضائية المصرية، بداية من تصميم وتطوير التكنولوجيا، مرورًا بتجميع الأقمار الصناعية وتكاملها واختبارها وتشغيلها، وصولًا إلى معالجة البيانات الفضائية وتحويلها إلى تطبيقات تدعم التنمية ومتخذي القرار.

وتبرز المشاركة قدرات المركز الوطني للبيانات الفضائية في مجال رصد الأرض وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، بما يتيح متابعة التوسع العمراني والمشروعات القومية، ورصد الأنشطة الزراعية والموارد المائية والتغيرات البيئية، إلى جانب دراسة استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية.

وتسلط الوكالة الضوء على أهمية دمج صور الأقمار الصناعية مع أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الخام إلى مؤشرات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في التخطيط وإدارة الموارد.

ويمثل القمر الصناعي المصري "مصر سات-2"أحد أبرز النماذج التي تستعرضها الوكالة في مجال رصد الأرض، من خلال توفير مرئيات فضائية تساعد في متابعة التغيرات المكانية ودعم التخطيط وإدارة الموارد، بما يعكس انتقال استخدام تكنولوجيا الفضاء من مجرد التقاط الصور إلى تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات تخدم متخذي القرار.

ويتعرف زوار المعرض كذلك على إمكانات مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AITC)، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الفضائية المصرية، ويضم قدرات متخصصة في تجميع الأنظمة والأقمار الصناعية وتكاملها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق الخبرات الهندسية في مصر.

وتعرض الوكالة دور أكاديمية الفضاء المصرية في إعداد الكوادر البشرية، من خلال برامج التدريب والبرامج التخصصية والأنشطة التعليمية والمسابقات التكنولوجية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات والمهتمين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويتضمن جناح الوكالة التعريف بأنشطة شركة "نبتا بلايا" لتكنولوجيا الفضاء، إحدى شركات وكالة الفضاء المصرية، ودورها في ربط القدرات التكنولوجية بالفرص التطبيقية والتجارية، إلى جانب التعريف بالمنطقة التكنولوجية في المدينة الفضائية المصرية ودورها في دعم الابتكار والاستثمار وزيادة مشاركة الصناعة في قطاع الفضاء.

وتستهدف مشاركة وكالة الفضاء المصرية في المعرض تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الصناعية والشركات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وربط القدرات الفضائية المصرية باحتياجات التنمية والاقتصاد والصناعة.

وتتيح الوكالة للوفود والمتخصصين وممثلي الصناعة والإعلاميين المعتمدين زيارة جناحها رقم C125 طوال أيام المعرض، للتعرف على منظومة القدرات المصرية في مجال الفضاء، بداية من تطوير التكنولوجيا وتجميع وتشغيل الأقمار الصناعية، وصولًا إلى توظيف البيانات والمخرجات الفضائية في دعم التنمية واتخاذ القرار.

وكالة الفضاء المصرية مجال تكنولوجيا الفضاء معرض العلمين الدولي

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