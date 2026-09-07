أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

تعد فطائر البرجر أسرع أكلة مغذية يمكن تحضيرها لـ الانش بوكس خلال الموسم الدراسي حيث تقوم ربة المنزل بإعداد كمية كبيرة منها قبل الدراسة وتخزينها فى الثلاجة.

نعرض لكم طريقة عمل فطائر البرجر من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

4 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1/3 كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن

للوجه

سمسم

بيض



للحشو:

700 جرام لحم مفروم

مخلل خيار

كاتشب

مايونيز

شرائح جبن البرجر

بصل مكرمل

فلفل رومي أحمر مشوي



طريقة عمل فطائر البرجر



أقلي البرجر على الطاسة من الجانبين واتركيه حتى يبرد واخلطى مكونات العجينة وتترك لتختمر حوالي ساعة.

اقسمي إلى كرات وافرديها دوائر وضعي مكونات الحشوة والبرجر فى المنتصف ثم اغلقيها واجعليها على شكل دائري.

ادهني الوجه بالبيض والسمسم وادخليها في الفرن حتى تمام الطهي.

