الجيش اليمني يستهدف "اليتمة" بالراجمات ويتقدم نحو "ذي ناعم" في البيضاء

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، استمرار تقدم قوات الجيش وتحقيقها انتصارات ميدانية في جبهتي الجوف والبيضاء.

تمهيد ناري لدخول “اليتمة”

وقال العقيد النزيلي إن القوات المسلحة نفذت قصفاً مكثفاً بالراجمات على منطقة "اليتمة"، تمهيداً لدخولها بمشاركة وحدات الجيش والقبائل المساندة.

وأضاف أن القوات الحكومية باتت على مشارف منطقة "ذي ناعم" في محافظة البيضاء، استعداداً لاقتحامها خلال الساعات المقبلة.

دعوة لعناصر الحوثي بمغادرة الجبهات

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة دعوة لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى "ترك محاور القتال والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حقناً لدمائهم".

وأشار إلى أن الجيش يواصل تقدمه بثبات في الجبهتين، ويحقق مكاسب جديدة ضمن العمليات العسكرية الجارية.

تقدم على عدة جبهات

في وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني واسع في عدة جبهات، بالتزامن مع شن ضربات جوية مباغتة على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب، وقطع خطوط إمداد الميليشيا نحو المحافظة.

عمليات واسعة في مأرب وقطع طرق الإمداد

ذكرت قناة "العربية" أن طيران القوات المسلحة اليمنية نفذ ضربات على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، واستهدف 3 غارات متتالية تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة "الربيعي" بتعز.

وأضافت أن القوات الحكومية قطعت الطرق الحيوية أمام تحركات الحوثيين باتجاه مأرب، ونجحت في تأمين كافة التلال المطلة على منطقة "حيس" جنوبي الحديدة، ودخلت منطقة "الجراحي" التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا.

سيطرة على مواقع استراتيجية في البيضاء والجوف

أكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على مواقع "حيد الخزان" و"المجيرش" و"دار المعلا" و"الناصفة" في محافظة البيضاء، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بهدف تحرير المحافظة من الحوثيين.

كما أعلن متحدث القوات المسلحة أن الجيش يخوض معارك واسعة في محافظة الجوف، وتمكن من السيطرة على "معسكر اللبنات" في المحافظة ذاتها، مشيراً إلى أن القوات تتقدم بثبات وتحقق انتصارات ميدانية.