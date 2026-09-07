وزارة الدفاع اليمنية: قرار تحرير صنعاء اتخذ والتنفيذ بدأ

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أنه تم اتخاذ قرار عسكري لتحرير العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي، مشيرة إلى انطلاق العمليات ضمن خطة شاملة على عدة جبهات في مختلف المحافظات.

الصبري:قرار تحرير صنعاء تم اتخاذه



قال مساعد وزير الدفاع اليمني للتعاون الدولي اللواء الركن سمير الصبري، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إن "قرار تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي قد اتُّخذ، وبدأ تنفيذه فعلياً".

وأوضح الصبري أن القوات المسلحة تتحرك وفق خطة عسكرية تشمل جبهات متعددة، لافتاً إلى أن "السؤال المطروح حالياً لم يعد عن إمكانية التحرير، بل عن موعد الوصول إلى ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة".



زيادة الطلعات الجوية

أكد قائد القوات الجوية اليمنية اللواء الركن عبدالعزيز المحيا، في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، أن الطيران المسيّر أصبح سلاحاً مهماً وأساسياً في دعم قوات الجيش وإسناد الوحدات البرية في مختلف الجبهات.

وأوضح اللواء المحيا أن مهام المسيرات تركز على تنفيذ عمليات الاستطلاع ورصد تحركات وتعزيزات العدو، والتعامل معها بفعالية وكفاءة.

ولفت إلى أنه "سيكون هناك المزيد من الطلعات الجوية" خلال الفترة المقبلة لدعم القوات البرية وتأمين تقدمها.

وشدد على أن "وحدة القرار العسكري والتنسيق المشترك" بين مختلف التشكيلات تمثل العامل الأهم في تحقيق الإنجازات والتقدم الميداني.

طارق صالح: كسرنا مخطط إيران في باب المندب

من جهته، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق طارق صالح إن "كافة الجبهات تعد مسرح عمليات واحدة" في إطار المعركة الوطنية لاستعادة الدولة.

وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من "كسر مخط الحرس الثوري الإيراني الرامي إلى إعلان باب المندب مسرحاً إيرانياً"، مؤكداً إفشال المشروع الإيراني في الساحل الغربي وتأمين الملاحة الدولية.



تقدم ميداني للقوات الحكومية

ويأتي ذلك في إطار العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية في جبهات تعز الغربية، والتي أسفرت مؤخراً عن دحر عناصر المليشيا وإحكام السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في "نقيل وجبل الكورة" بمديرية الكدحة.

تقدم على عدة جبهات

في وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني واسع في عدة جبهات، بالتزامن مع شن ضربات جوية مباغتة على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب، وقطع خطوط إمداد الميليشيا نحو المحافظة.

عمليات واسعة في مأرب وقطع طرق الإمداد

ذكرت قناة "العربية" أن طيران القوات المسلحة اليمنية نفذ ضربات على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، واستهدف 3 غارات متتالية تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة "الربيعي" بتعز.

وأضافت أن القوات الحكومية قطعت الطرق الحيوية أمام تحركات الحوثيين باتجاه مأرب، ونجحت في تأمين كافة التلال المطلة على منطقة "حيس" جنوبي الحديدة، ودخلت منطقة "الجراحي" التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا.

سيطرة على مواقع استراتيجية في البيضاء والجوف

أكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على مواقع "حيد الخزان" و"المجيرش" و"دار المعلا" و"الناصفة" في محافظة البيضاء، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بهدف تحرير المحافظة من الحوثيين.

كما أعلن متحدث القوات المسلحة أن الجيش يخوض معارك واسعة في محافظة الجوف، وتمكن من السيطرة على "معسكر اللبنات" في المحافظة ذاتها، مشيراً إلى أن القوات تتقدم بثبات وتحقق انتصارات ميدانية.