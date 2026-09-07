قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

مع ارتفاع أسعار الطماطم في عدد من الأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة، بدأ كثير من المواطنين يبحثون عن أفضل طريقة لتخزين الطماطم في المنزل، خاصة مع توقعات باستمرار التذبذب السعري خلال الفترة الانتقالية بين العروات الزراعية.

أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت

وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعات ملحوظة في أسعار الطماطم، ووصل سعر الكيلو في بعض أسواق المنيا إلى 30 جنيهًا، بينما تحدثت تقارير عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسعار.

لكن قبل شراء كمية كبيرة من الطماطم، هناك نقطة مهمة؛ إذ حذرت شعبة الخضروات والفاكهة من شراء كميات ضخمة بهدف التخزين تحسبًا لارتفاع الأسعار، لأن زيادة الطلب المفاجئة قد تساهم في الضغط على السوق.

أفضل طريقة لاختيار الطماطم للتخزين

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

إذا كنتِ تريدين تخزين كمية للاستخدام المنزلي، اختاري الثمار السليمة والمتماسكة والخالية من الكدمات والبقع الطرية أو أي علامات للعفن.

ويفضل عدم وضع الطماطم التالفة بجوار الثمار السليمة؛ لأن الثمرة التي بدأت في التلف يمكن أن تسرع فساد الكمية الموجودة معها.

هل الطماطم تتحفظ في الثلاجة؟

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

فالطماطم الكاملة الناضجة لا تحتاج بالضرورة إلى الثلاجة في البداية.

وتوصي مصادر تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية بحفظ الطماطم الكاملة في درجة حرارة الغرفة، واستخدامها خلال فترة قصيرة بعد اكتمال نضجها. كما يمكن وضع الثمرة التي بدأت في الإفراط بالنضج داخل الثلاجة لإبطاء تدهورها.

أما الطماطم المقطعة، فيجب وضعها في الثلاجة واستخدامها خلال 3 إلى 4 أيام، مع حفظها في وعاء مناسب ومحكم الغلق.

طريقة تخزين الطماطم في الفريزر

إذا كانت لديكِ كمية أكبر من احتياجاتك اليومية، يمكن اللجوء إلى التجميد بدلًا من ترك الطماطم الطازجة حتى تفسد.

تُغسل الطماطم جيدًا وتجفف، ثم يمكن تقطيعها حسب الاستخدام ووضعها في أكياس أو عبوات مخصصة للتجميد، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل الغلق.

وتشير إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية إلى إمكانية تجميد الطماطم الطازجة، مع إمكانية الاحتفاظ بها في الفريزر لفترة تصل إلى شهرين.

ومن الأفضل استخدام الطماطم المجمدة في الصلصات والشوربة والطبيخ، لأن قوامها قد يتغير بعد التجميد، وبالتالي لن تكون بنفس قوام الطماطم الطازجة عند تناولها في السلطة.

تخزين الطماطم كصلصة

من الطرق العملية أيضًا تحويل جزء من الطماطم إلى صلصة جاهزة للاستخدام.

يمكن غسل الطماطم وتقطيعها وطهيها جيدًا، ثم تعبئتها بطريقة آمنة في عبوات مناسبة للتجميد وحفظها في الفريزر على هيئة حصص صغيرة.

وهذه الطريقة توفر وقت إعداد الطعام، كما تقلل من فرص إهدار الطماطم إذا كانت الكمية كبيرة.

أما التخزين المنزلي طويل المدى في عبوات محفوظة خارج الثلاجة، فيحتاج إلى اتباع قواعد التعليب الآمن بدقة، وليس مجرد وضع صلصة الطماطم الساخنة داخل برطمان وإغلاقه.

لا تخزني الطماطم بهذه الطريقة

من الأخطاء الشائعة شراء كمية كبيرة من الطماطم الناضجة جدًا وتركها في كيس مغلق أو في مكان حار، وهو ما قد يسرع تلفها.

كما لا يفضل غسل كمية الطماطم بالكامل ثم تخزينها وهي مبللة؛ لأن الرطوبة الزائدة قد تساعد على ظهور العفن. والأفضل غسل الكمية التي سيتم استخدامها، أو تجفيف الثمار جيدًا قبل التخزين.

أفضل طريقة لتخزين الطماطم في الفريزر

قالت الشيف رباب العمدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، في البداية، اختاري ثمارًا سليمة وناضجة وخالية من العفن أو الكدمات الشديدة. لا تضعي الطماطم التالفة مع السليمة، لأن وجود ثمرة فاسدة يمكن أن يؤثر على باقي الكمية.

اغسلي الطماطم جيدًا تحت المياه الجارية، ثم جففيها تمامًا باستخدام منشفة نظيفة، لأن التخلص من المياه الزائدة يساعد على تقليل تكوّن الثلج حول الثمار.

بعد ذلك يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لاستخدامك.

تخزين الطماطم كاملة

يمكن وضع الطماطم الكاملة في أكياس مخصصة للتجميد بعد غسلها وتجفيفها جيدًا، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاق الكيس.

لكن هذه الطريقة تجعل الثمار طرية بعد إذابتها، لذلك يفضل استخدامها بعد ذلك في الطبيخ أو عمل الصلصة.

تخزين الطماطم مقطعة

إذا كنتِ تستخدمين الطماطم عادة في الطبيخ، يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة أو متوسطة، ثم تقسيمها إلى كميات مناسبة لكل وجبة ووضعها في أكياس أو عبوات محكمة الغلق.

وتتميز هذه الطريقة بأنها توفر وقتًا كبيرًا عند إعداد الطعام، إذ يمكنك إخراج الكمية التي تحتاجين إليها فقط بدلًا من إذابة كمية كبيرة مرة واحدة.

أهم خطوة.. اكتبي تاريخ التخزين

لا تتركي أكياس الطماطم في الفريزر من دون معرفة تاريخ تخزينها.

اكتبي الشهر والسنة على كل كيس، ورتبي الأكياس بحيث تستخدمي الأقدم أولًا. وتساعد هذه الطريقة على تقليل الهدر ومعرفة مدة بقاء الطعام في الفريزر.

كما يجب الحفاظ على درجة حرارة الفريزر عند 18 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل، وفق إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية الخاصة بالتجميد الآمن.

هل الطماطم المجمدة تصلح للسلطة؟

يفضل عدم استخدامها بعد التجميد في السلطة أو الساندوتشات التي تحتاج إلى طماطم ذات قوام متماسك.

والسبب أن المياه الموجودة داخل خلايا الطماطم تتمدد أثناء التجميد، وهو ما يؤدي إلى تلف جزء من تركيب الخلايا، فتخرج الطماطم بعد الذوبان أكثر ليونة ومائية. وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن هذه التغيرات في القوام تكون أقل إزعاجًا عند استخدام الطماطم في الأطعمة المطهية.

كيف تستفيدي من الطماطم بعد إخراجها؟

أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

يمكن استخدام الطماطم المجمدة مباشرة في إعداد صلصة المكرونة، أو صلصة البيتزا، أو الطبيخ، أو الشوربة، أو الخضار المطبوخ.

ويمكن أيضًا طحنها بعد الذوبان واستخدامها في إعداد صلصة منزلية، بدلًا من التخلص منها بسبب تغير شكلها.