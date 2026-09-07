بدر-250 الهجومية.. أسلحة إماراتية متنوعة في معرض العلمين 2026

تشارك شركة G5 القابضة في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي تستضيفه مصر في مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، بهدف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية وتوسيع شراكاتها في قطاعات الدفاع والطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستهدف مشاركة الشركة في المعرض، الذي يجمع عددًا من صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الطيران والدفاع والفضاء، استعراض قدراتها الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب بحث فرص التعاون وبناء شراكات جديدة في الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب لشركة G5 القابضة، أن المشاركة تمثل خطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية السوق المصرية وموقعها المحوري في المنطقة، باعتبارها بوابة للتواصل مع الأسواق العربية والأفريقية.

ومن المقرر أن تستعرض G5 خلال المعرض مجموعة من منتجاتها الدفاعية، في مقدمتها طائرة «بدر-250» الهجومية الخفيفة وطائرة «بدر-250T» التدريبية، اللتان تظهران للمرة الأولى في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

وتصف الشركة «بدر-250» بأنها أول طائرة هجومية خفيفة صُممت وطُورت وصُنعت بالكامل في الإمارات، وتقول إنها مخصصة للعمل في البيئات التشغيلية الصعبة وتنفيذ مهام تشمل الإسناد الجوي القريب والمراقبة والاستطلاع المسلح والتدريب المتقدم.

كما تشمل قائمة المعروضات المركبة غير المأهولة «كوبرا» متعددة المهام، وصواريخ «الحداه» بأربعة نماذج، إلى جانب مركبة «مزيد» رباعية الدفع المزودة بمنظومة لإطلاق هذه الصواريخ.

وتعرض الشركة كذلك منظومة «الدرع» للدفاع الجوي قصير المدى، المخصصة – وفقًا للشركة – لمواجهة الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة، من خلال منظومة متكاملة للرصد والتتبع والاعتراض.

وتتضمن المعروضات أيضًا مركبة «سويحان» المدرعة ذات الدفع الثماني، والمزودة بمنظومات حماية متقدمة للتعامل مع مجموعة من التهديدات والظروف التشغيلية المختلفة.

وفي قطاع الصناعات المتقدمة، تستعرض G5 قدراتها في تصنيع الأجزاء والمكونات والقطع الفرعية الخاصة بالمنظومات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والصاروخية، في إطار دعم سلاسل الإمداد المحلية وتطوير القدرات الصناعية في قطاع الدفاع.

وعلى هامش المعرض، تعتزم الشركة عقد لقاءات مع جهات حكومية وعسكرية وشركات متخصصة ومشغلين، لبحث فرص التعاون في مجالات التطوير والتصنيع والتكامل التقني والبحث والتطوير ونقل المعرفة.

وتأتي المشاركة ضمن توجه G5 لتوسيع حضورها في المعارض الدولية المتخصصة، وتعزيز شراكاتها والوصول إلى أسواق جديدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.