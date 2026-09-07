الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: العلمين تحولت من أرض ألغام إلى مدينة ذكية تعليمية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن كلية الذكاء الاصطناعي تتواجد في صرح تعليمي فريد بالعلمين الجديدة.

وقال إسماعيل عبد الغفار في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" العلمين تحولت من أرض الألغام إلى مدينة جديدة متطورة ذكية تعليمية ".

وتابع إسماعيل عبد الغفار :" بدأت الدراسة لأول دفعة في كلية الذكاء الاصطناعي في العلمين الجديدة في عام 2019 ".



وأكمل إسماعيل عبد الغفار :" نوفر تعليم طبي ذكي في الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة ولدينا منشآت ومعامل على أعلى مستوى ".



ولفت إسماعيل عبد الغفار :" عملنا كلية طب بشري على أعلى مستوى".