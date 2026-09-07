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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقاتلات "سو-57" الشبحية تشارك بمعرض العلمين 2026

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
خاطر عبادة

وصلت مجموعة من الطائرات الحربية الروسية إلى مصر للمشاركة في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"، الذي تنطلق فعالياته غداً الثلاثاء 8 سبتمبر وتستمر حتى 10 سبتمبر بمطار العلمين الدولي، وفقاً لما أعلنته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

مقاتلات روسية 

عروض جوية لمقاتلات الجيل الخامس والياك المطورة

يتصدر العرض الجوي الروسي مقاتلة الشبح من الجيل الخامس "سو-57E" القادرة على ضرب أهداف برية وجوية وبحرية، حتى في ظل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والحرب الإلكترونية.
وترافقها طائرة التدريب القتالي المطورة "ياك-130M"، والتي تم تحديثها برادار من نوع AESA لتصبح مقاتلة خفيفة قادرة على الاشتباك ليلاً ونهاراً وفي مختلف الظروف الجوية.

وتعرض روسيا لأول مرة الطائرتين المسيرتين "S-71M" و"S-71K" المصممتين للإطلاق من مقاتلات الجيل الخامس.

مقاتلات روسية 

جناح روسي موسع بأحدث الأسلحة

تشارك شركة "روسبورون إكسبورت" بجناح كبير يضم كبرى شركات الصناعات الدفاعية الروسية مثل "ألماز-أنتي" و"شركة الصواريخ التكتيكية" و"روستيخ".
وقال ألكسندر ميخيف، المدير العام لـ"روسبورون إكسبورت": "مصر شريك استراتيجي مهم لروسيا، وتعاوننا العسكري يتطور بما يتماشى مع السوق العالمية".
وأضاف أن المعرض يشهد العرض العالمي الأول لعدد من المنتجات التي خضعت جميعها لاختبارات قتالية واقعية.

تسليح جوي متقدم وصواريخ دقيقة

تستعرض "سو-57E" ترسانة متنوعة تشمل:
• صاروخ جو-جو قصير المدى RVV-MD2
• صاروخ جو-جو بعيد المدى RVV-BD
• صاروخ جو-أرض Kh-38MLE
• صاروخ شبحي عالي الدقة Kh-69
• صاروخ مضاد للرادار Kh-58UShKE

كما يُعرض نظام GOES-451M الكهروبصري وصاروخ "305E" لمروحية "كا-52E" الهجومية.

منظومات دفاع جوي ومكافحة مسيرات لأول مرة خارج روسيا


في العرض الثابت يبرز نظام "TKB-1167" المضاد للمسيرات والمزود بـ4 رشاشات للكشف والتدمير الذاتي، ونظام المدفعية "ZAK-30 سيتاديل" بقذائف مبرمجة.

ويظهر أيضاً منظومتا "بانتسير-SMD-E" و"فيربا" المحمول، اللتان أثبتتا فعالية في حماية المنشآت من المسيرات والصواريخ.

وتركز روسيا على عرض الذخائر المتسكعة مثل "لانسيت-E" و"كوب-10E" و"كوب-2E" مع طائرة الاستطلاع "سكات 350M"، ونظام "روس-BE" من "كلاشينكوف".

خبراء: المعرض بوابة لصفقات وتوطين صناعة دفاعية


يرى الخبير العسكري العميد ناجي ملاعب أن المعرض يمثل منصة لعرض المنتجات الروسية أمام الدول العربية والأفريقية، ويفتح المجال لصفقات جديدة في التسليح والتدريب والاستثمار.

من جانبه، قال أحمد زايد مؤس "73 مؤرخين" إن عرض أحدث الأسلحة الروسية يتيح لمصر تنويع مصادر تسليحها إلى جانب فرنسا وألمانيا والصين.
وأكد أن التعاون مع موسكو قد يتخطى الاستيراد إلى نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الطائرات المسيرة والمدرعات والدفاع الجوي، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مصرية مستدامة.

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