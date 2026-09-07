الدوري السعودي.. الهلال يتأخر بهدفين أمام نيوم في الشوط الأول

تأخر فريق الهلال بهدف نظيف أمام نظيره نيوم، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.

وجاء هدف نيوم عن طريق خاليدو كوليبالي في الدقيقة 15 بالخطأ في مرماه، ثم أضاف أمادو كونيه الهدف الثاني لنيوم في الدقيقة 45.

جاء تشكيل الهلال ضد نيوم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي- محرزي- متعب.

خط الوسط: محمد كنو- روبن نيفيز- سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- سامرفيل- أولي واتكينز

ويحتل فريق الهلال صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق نيوم في المركز السابع برصيد 9 نقاط.