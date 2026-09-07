بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا

تولى ريتشارد هيوز منصب المدير الرياضي لنادي الهلال السعودي، وذلك بعد أيام قليلة فقط من استقالته من المنصب ذاته في نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي الهلال أن مجلس إدارته قد "أتمّ التعاقد" مع هيوز، الذي باشر مهامه فور وصوله يوم الأحد.

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تهدف إلى "المساهمة في رفع جودة العمل الفني، وتطوير عمليات استقطاب اللاعبين واكتشاف المواهب، وتعزيز التكامل بين كافة الجوانب المتعلقة بقطاع كرة القدم".

وكان هيوز قد انضم إلى ليفربول في عام 2024 قادماً من بورنموث، وأشرف على تعيين المدرب أرني سلوت خلفاً للمدرب الشهير يورجن كلوب.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، لكنه عانى من موسم مخيب للآمال في العام الماضي رغم إنفاق نحو 500 مليون دولار على صفقات جديدة؛ حيث أُقيل سلوت في نهاية الموسم وحل محله أندوني إيراولا.

تحدي جديد

وكان ليفربول قد ذكر، يوم السبت، أن هيوز رغب في "خوض تحدٍ جديد".

وجاء رحيله بعد أقل من شهرين من مغادرة مايكل إدواردز لمنصبه كرئيس تنفيذي لقطاع كرة القدم في مجموعة "فينواي" الرياضية (Fenway Sports Group)، المالكة لنادي ليفربول.

يُعد الهلال الفريق الأكثر نجاحاً في المملكة العربية السعودية، حيث حصد لقب الدوري 21 مرة وفاز بلقب البطولة الآسيوية أربع مرات.

وقد تعاقد النادي مؤخراً مع المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي من أرسنال، والمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا.

وفي شهر أبريل، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ 70% من نادي الهلال إلى شركة "المملكة القابضة"، التي يديرها الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال الملياردير وعضو الأسرة المالكة السعودية.